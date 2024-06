Premiera Little Nightmares 3 opóźniona: „potrzebujemy trochę więcej czasu na przygotowanie”

Supermassive Games poinformowało o opóźnieniu premiery Little Nightmares 3, podając jako powód zwyczajowe wyjaśnienie o konieczności dopracowania tytułu.

W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze czytamy, że co prawda twórcy gry nie mogą doczekać się, kiedy gracze powrócą do wykreowanego przez nich świata, ale jednak najwyższy poziom i jakość są dla nich priorytetem. To właśnie dlatego postanowili przenieść premierę gry na 2025 rok.

Premiera Little Nightmares 3 przesunięta na 2025 rok

Gra została ujawniona w trakcie gamescom Opening Night Live w 2023 roku. Już na początku pokazu Geoff Keighley poinformował, że ma zaszczyt zaprezentować trzecią odsłonę popularnej serii. Kilka sekund później było natomiast wiadomo, że mamy do czynienia z Little Nightmares 3, które – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich części – nie jest rozwijane przez Tarsier Studios.

