Twórcy Jurassic World Evolution 3 wycofali się z kontrowersyjnej decyzji po krytyce graczy

Podczas tegorocznego Summer Game Fest poznaliśmy datę premiery Jurassic World Evolution 3 . Od tego czasu pojawiły się również wymagania sprzętowe gry . Tymczasem Frontier Developments, deweloperzy stojący za serią, podjęli decyzję o wycofaniu się z używania generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu portretów naukowców do nadchodzącej produkcji.

Jurasssic World Evolution 3 – AI nie będzie wykorzystane do tworzenia portretów naukowców w grze

Posunięcie to nastąpiło po wyraźnym sprzeciwie i niezadowoleniu ze strony społeczności graczy. Początkowo planowano wykorzystać AI do stworzenia wizerunków naukowców, co wywołało kontrowersje po ujawnieniu tego faktu. Obecnie, jak potwierdzono, zespół deweloperski zrezygnował z tej technologii dla wspomnianych portretów w Jurassic World Evoluition 3.