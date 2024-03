Twórcy Helldivers 2 zostali przejęci przez Sony? Szef studia reaguje na plotki

Johan Pilestedt – szef Arrowhead Game Studios – odniósł się do plotek dotyczących przejęcia twórców Helldivers 2 przez Sony za pośrednictwem portalu społecznościowego X. W odpowiedzi na wpis jednego z użytkowników deweloper poinformował, że wspomniane doniesienia są „fałszywe”, chyba że jako szef zespołu „coś przeoczył”.

Zgodnie z zapowiedziami w Helldivers 2 pojawią się wkrótce mechy . Tymczasem do sieci trafiły zaskakujące – zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie zwolnienia w Sony – plotki na temat przyszłości twórców wspomnianej produkcji. Według nieoficjalnych informacji Arrowhead Game Studios miało zostać przejęte przez japońską firmę. Cała sytuacja dość szybko doczekała się jednak komentarza ze strony szefa wspomnianego zespołu.

W innym wpisie Pilestedt dodał , że „pierwszy raz słyszy” o przejęciu Arrowhead Game Studios przez Sony . Wygląda więc na to, że japońska firma nawet nie planowała kupić twórców Helldivers 2. Jak wspomnieliśmy wyżej, byłby to zaskakujący ruch, zwłaszcza że producent konsol PlayStation zamknął ostatnio jedno ze swoich brytyjskich studiów.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Helldivers 2 - razem, ogniem, w słusznej sprawie!

