Helldivers 2 oficjalnie z mechami. Maszyny wkroczą „wkrótce” na pole bitwy

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X studio poinformowało, że w fabrykach Tien Kwan trwa obecnie „pełna produkcja” modeli EXO-45. Następnie twórcy zapowiedzieli, że wspomniane mechy wkroczą „wkrótce” na pole bitwy . Niestety deweloperzy nie ujawnili, kiedy dokładnie można spodziewać się stosownej aktualizacji.

Już w zeszłym tygodniu w sieci pojawiły się nagrania prezentujące mechy w Helldivers 2 . Wczoraj natomiast Arrowhead Game Studios opublikowało wiadomość, na którą z pewnością czekało wielu fanów kooperacyjnej strzelanki. Deweloperzy oficjalnie potwierdzili bowiem, że gracze otrzymają wkrótce dostęp do wspomnianych maszyny.

Warto dodać, że w najbliższym czasie w najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios mogą pojawić się nie tylko mechy. W ostatnich dniach do sieci trafiły bowiem nagrania prezentujące pojazdy w Helldivers 2. Niewykluczone więc, że będzie to kolejna nowość, którą twórcy wprowadzą do swojej produkcji.