Twórcy Ghostrunnera pracują nad nowymi grami. Jedna z nich to souls-like

Ostatnio miała miejsce konferencja prasowa z okazji 10-lecia studia One More Level, czyli twórców serii Ghostrunner. Twórcy zaprezentowali plany rozwoju spółki do 2029 roku i ujawnili szczegóły dotyczące nowej gry souls-like, nad którą pracują już od jakiegoś czasu.

Nowy projekt twórców Ghostrunnera

Polskie studio One More Level ujawniło szczegóły dotyczące nowego projektu - Cyber Slash. Będzie to gra z gatunku souls-like, którego akcja rozegra się w pierwszej połowie XIX wieku. Twórcy przedstawią wizję alternatywnych wydarzeń z tamtego czasu, podczas których legendarne postacie zmierzą się z nieznanymi siłami i zagrożeniami. Tytuł zostanie stworzony przy pomocy Unreal Engine 5 i ma zostać wydany w 2026 roku.