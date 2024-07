Twórcy Bogów prezentują nowy film o ikonie polskiego boksu. Jest zwiastun Kulej. Dwie strony medalu

Podczas trwających właśnie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odbędzie się nietypowe wydarzenie towarzyszce, którego bohaterem będzie polski film Kulej. Dwie strony medalu, w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Warto też dodać, że za produkcję odpowiada studio Watchout Studio, to samo, które ma na koncie Bogów i Sztukę kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. W rolę ikony polskiego boksu wcieli się Tomasz Włosok.

Kulej. Dwie strony medalu na pierwszym zwiastunie

Jerzy Kulej to niezwykle barwna postać, a jego biografię wzmacnia żona, Helena, która wiernie stała u boku znanego męża, wspierając go w wysiłku sportowym i zbierając po upadkach życiowych. Trzeba też pamiętać, że nasz bokser, poza licznymi tytułami mistrzowskimi w Polsce, Europie i na świecie, ma na koncie dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich zdobyte rok po roku. I to właśnie na tym okresie, czyli na latach 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku, skupia się film. Jest też przy okazji portretem epoki, środowiska sportowego tamtych latach, samego mistrza i jego burzliwego życia towarzyskiego.