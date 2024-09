Twórcy Black Myth: Wukong poprawiają błędy. Nowa aktualizacja już dostępna

Twórcy Black Myth: Wukong udostępnili kolejną aktualizację, która naprawia wiele błędów związanych z crashowaniem gry podczas wykonywania niektórych czynności oraz brakiem możliwości spełnienia warunków kilku z osiągnięć. Dodano również sporo innych zmian mających na celu zbalansowanie rozgrywki.

Black Myth: Wukong i nowa aktualizacja

W opisie aktualizacji do Black Myth: Wukong twórcy poinformowali, że tak jak we wcześniejszych update’ach na PC gra wymaga dużo więcej wolnego miejsca na dysku, niż faktycznie będzie zajmować nowy patch już po pobraniu. Jest to spowodowane systemem, jaki używany jest na platformie - z tego powodu potrzebujemy aż 92 GB, aby pobrać aktualizację ważącą 1,7 GB.