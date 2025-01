Twórcy Astro Bota pod wrażeniem nowej gry Naughty Dog. Usłyszeliśmy opinię reżysera

W grudniu ubiegłego roku doczekaliśmy się gali The Game Awards, gdzie poznaliśmy najlepszą grę wydaną na przestrzeni całego roku - okazał się nią Astro Bot. Twórcy gry postanowili podzielić się w mediach społecznościowych entuzjazmem, jaki wywołała inna produkcja zaprezentowana na wydarzeniu. Dowiedzieliśmy się o spotkaniu, jakie odbyło się między przedstawicielami zespołów po oficjalnym ogłoszeniu zwycięzcy najważniejszej kategorii.

The Game Awards 2024 - rozmowa między deweloperami

Reżyser i producent Team Asobi odpowiedzialnego za Astro Bota wypowiedział się ostatnio dla japońskiego magazynu Famitsu. Jednym z tematów był nowy projekt autorstwa Naughty Dog, który został pierwszy raz zaprezentowany na The Game Awards 2024. Nicolas Doucet zdradził, że jest pod wielkim wrażeniem Intergalactic: The Heretic Prophet. Jego zdaniem jest to dobry znak dla przyszłości tytułów należących do PlayStation Studios. Podczas rozmowy między członkami Naughty Dog oraz Team Asobi przedstawiciele pogratulowali sobie nawzajem sukcesów, jakie osiągnęły ich produkcje.