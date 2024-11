Twórcy Age of Empires 4 odpowiedzieli na krytykę fanów. Nowa aktualizacja poprawia wiele elementów gry

Na reakcje społeczności po nowej aktualizacji do Age of Empires 4 musimy oczywiście jeszcze poczekać. Według twórców wiele zmian zostało wprowadzonych dzięki sugestii ze strony społeczności. Wciąż nie znamy dokładnych planów twórców na przyszłość RTS-a, lecz prawdopodobnie nie zostały one ujawnione ze względu na odległy termin planowanych nowości - jedyną potwierdzoną informacją jest DLC planowane na 2025 rok.

Przypomnijmy, że Age of Empires 4 zostało wydane 28 października 2021 roku. Tytuł jest dostępny na PC, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Jakiś czas temu informowaliśmy o zapowiedzi wspomnianego dodatku do gry.