Twórca XDefiant o silniku gry. „Jest naprawdę świetny, ale wymaga dużo pracy”

XDefiant boryka się od momentu premiery z różnorodnymi błędami. Część fanów zasugerowała w mediach społecznościowych, że może to mieć związek z przedwczesnym wydaniem gry. Do tej kwestii postanowił odnieść się jeden z twórców, Mark Rubin, wyjaśniając, że przyczyna leży gdzie indziej.

Mamy silnik, który do tej pory był jedynie do gier MMO. Dlatego cała infrastruktura dla FPS-ów musiała zostać zbudowana od nowa. […] Pracujemy nad rozwojem nowych technologii na silniku, który został zaprojektowany do czegoś innego. Jest naprawdę świetny, ale wymaga dużo pracy, a wraz z tym pojawia się wiele błędów, które inne silniki już przepracowały. Nie jesteśmy istniejącą od 20 lat strzelanką. Jeśli podoba Ci się to, co staramy się zrobić, zostań, a zobaczysz, że sytuacja się poprawi i pojawią się nowe funkcje. – wyjaśnił Mark Rubin na platformie X.