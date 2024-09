Twórca Manor Lords udostępnia nową łatkę. Zmian doczekały się stawy rybne, ciąże owiec i nie tylko

Poprawki i zmiany trafiły do wersji testowej wielkiej aktualizacji.

Jeśli zaś chodzi o wspomniane stawy rybne, zwiększono liczbę miejsc do połowu ryb do 11 na zbiornik. W sezonie wiosennym nastąpi także zwiększony o 50% odrost stawu. Jego pojemność nie będzie też już losowa i została podwojona w stosunku do poprzedniego maksimum.

Ponadto zapewniono lepszą przewidywalność rozwoju hodowli owiec – skrócono czas trwania ich ciąży (do około 145 dni), a przy zakupie zwierząt licznik ustawiony jest na 0. Wzrosła natomiast maksymalna liczba jagniąt urodzonych w danym regionie. Dodatkowo wprowadzono kilka zmian w nazewnictwie niektórych mechanik, a także dodano ustawienie poziomu trudności „mnożnika zepsucia” do ustawień gry. Pełna lista zmian i poprawek znajduje się w tym miejscu.