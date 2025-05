Twórca kultowego Drive w końcu ujawnia swój nowy film. Będzie "pełen blasku, seksu i przemocy"

Refn, znany z takich tytułów jak Drive, Tylko Bóg wybacza, a wcześniej – Bronson i trylogia Pusher, od lat balansuje na granicy sztuki wysokiej i kina gatunkowego, budząc zachwyt jednych i konsternację innych. Jego neonowa i pełna przemocy i romantyzmu estetyka ukształtowała go jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców filmowych XXI wieku.

Nicolas Winding Refn, jeden z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych reżyserów współczesnego kina, wraca na duży ekran. Po niemal dekadzie od premiery Neon Demon duński twórca rozpoczął prace nad swoim nowym filmem fabularnym zatytułowanym Her Private Hell. Produkcja wystartowała właśnie w Tokio, a za dystrybucję odpowiada NEON. Premiera planowana jest na 2026 rok.

Nowy film Her Private Hell ma być, jak zapowiada sam Refn, oryginalną historią „pełną blasku, seksu i przemocy”. Będzie to produkcja dwujęzyczna — z dialogami w języku angielskim i japońskim. Choć fabuła pozostaje tajemnicą, reżyser sugeruje, że powróci do tematów (i być może nawet postaci) znanych z Neon Demon i Tylko Bóg wybacza. Fani jego stylu mogą więc ponownie spodziewać się audiowizualnej ekstazy, brutalnej narracji i surrealistycznej atmosfery.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Charles Melton (Obsesja), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Kristine Froseth oraz Havana Rose Liu. Refn po raz kolejny stawia na mieszankę młodych talentów i stylu autorskiego. Czy Her Private Hell podzieli publiczność jak wcześniejsze dzieła Refna, czy może okaże się nowym rozdziałem w jego karierze? Tego dowiemy się najpewniej dopiero w 2026 roku. Jedno jest pewne: Nicolas Winding Refn znów przykuwa uwagę świata filmu.