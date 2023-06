Twórca God of War: Ragnarok dołącza do Netflix Games. Pomoże w rozwoju gry AAA

Były już pracownik Sony Santa Monica dołączy m.in. do Josepha Statena.

W połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że Joseph Staten – dyrektor kreatywny Halo Infinite oraz twórca serii – opuścił 343 Industries i dołączył do Netflix Games, by pracować nad nową grą z segmentu AAA. Tymczasem okazuje się, że wspomniany zespół został wzbogacony o kolejnego doświadczonego dewelopera, który pracował ostatnio nad God of War: Ragnarok.

Dyrektor artystyczny God of War: Ragnarok będzie pracować nad grą AAA od Netflixa

Do Netflix Games dołączył bowiem Raf Grassetti, czyli dyrektor artystyczny nowych odsłon serii God of War. Były już członek studia Sony Santa Monica poinformował o zmianie pracodawcy za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter. Deweloper potwierdził, że w nowym miejscu pracy będzie rozwijać „nową oryginalną markę AAA”.