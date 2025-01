Twórca filmu Oldboy wraca z nowym, krwawym dziełem. W roli głównej gwiazda Squid Game

Park Chan-wook, twórca niezapomnianych dzieł jak Old Boy, Służąca, Stoker kończy prace nad swoim kolejnym filmem zatytułowanym No Other Choice. Produkcja, która od dawna była marzeniem reżysera, to luźny remake Ostrego cięcia z 2005 w reżyserii Costa-Gavrasa. Park pracował nad tym projektem przez niemal dwadzieścia lat, określając go jako „projekt pasji na całe życie”. Film opowiada o bezrobotnym mężczyźnie, który, aby zdobyć wymarzoną pracę, planuje zbrodnię polegającą na eliminacji wszystkich swoich rywali.

Park Chan-wook wraca z nowym filmem

W obsadzie znalazły się wielkie gwiazdy koreańskiego kina, w tym Lee Byung Hun, znany z udziału w serialu Squid Game. Aktor wciela się w serialu w rolę Lidera. Co ważne, Lee Byung Hun ponownie łączy siły z Parkiem, z którym wcześniej pracował przy Stefie bezpieczeństwa z 2000. W filmie wystąpią także Cha Seung Won, Park Hee Soon, Yoon Ga Yi i Son Ye Jin. Pierwsze zdjęcie promocyjne zostało już opublikowane, a produkcja oficjalnie zakończyła się pod koniec sierpnia 2004. Trwa więc postrodukcja, co daje nadzieję na premierę w 2025 roku.