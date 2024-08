Balatro nigdy nie stanie się grą hazardową. Twórca zastrzegł to w testamencie

Pokerowy roguelike w lutym bieżącego roku stał się hitem Steama . Balatro cieszy się przytłaczająco pozytywnymi ocenami na platformie Valve, a w marcu poinformowano, że sprzedało się już 500 tysięcy egzemplarzy gry . Choć gra inspirowana jest pokerem, twórca nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której Balatro miałoby się stać grą hazardową i postanowił umieścić w testamencie specjalną klauzulę dotyczącą tej kwestii.

Balatro – twórca zastrzega w testamencie, że jego dzieło nigdy nie stanie się grą hazardową

Twórca Balatro postanowił przedstawić w mediach społecznościowych swoje stanowisko związane z przyszłością gry. Jak zaznaczył we wpisie na platformie X, jego dzieło nigdy nie zostanie sprzedane żadnej firmie hazardowej, ani nie trafi do kasyn. Co więcej, odpowiednią klauzulę dotyczącą tej kwestii umieścił w niedawno napisanym testamencie.

Z zewnątrz może to nie mieć sensu, ale tak bardzo nie podoba mi się myśl, że Balatro mogłoby stać się prawdziwą grą hazardową, że kiedy niedawno pisałem testament, zastrzegłem, że Balatro nigdy nie zostanie sprzedane ani licencjonowane żadnej firmie hazardowej/kasynu. – przekazał LocalThunk.

Jak zatem przekazał deweloper, myśl o przekształceniu Balatro w grę hazardową bardzo mu się nie podoba, a twórca rzeczywiście mógł mieć powody do zmartwień – niedługo po premierze gra została wycofana z obiegu w niektórych krajach, ponieważ jej kategoria wiekowa wzrosła z 3+ do 18+. Według systemu PEGI Balatro zawierało bowiem "obrazy przedstawiające hazard". Ostatecznie gra wróciła na rynek, a LocalThunk wielokrotnie podkreślał swoje stanowisko przeciwko hazardowi. W grze nie ma opcji dokonywania wpłat, co eliminuje potencjalne ryzyko finansowe dla graczy.