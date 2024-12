Twórca Balatro jest dumny z jednego elementu. Powstał w „najbardziej produktywną noc”

Nieco ponad dwa tygodnie temu poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży Balatro. Wspomniany tytuł już teraz może pochwalić się naprawdę fantastycznym rezultatem, ale to prawdopodobnie nie koniec. Tymczasem twórca pokerowego roguelike’a, który w ostatnich miesiącach skradł serca wielu graczy, ujawnił, z jakiego elementu swojej produkcji jest szczególnie dumny.

Efekt płomienia w Balatro powstał w „najbardziej produktywną noc” w życiu twórcy gry

LocalThunk, bo tak brzmi pseudonim twórcy Balatro, opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym wspomniał swoją „najbardziej produktywną noc w życiu”. Zgodnie z przekazanymi informacjami to właśnie wtedy powstał charakterystyczny efekt płomienia, który pojawia się we wspomnianej produkcji. Deweloper zdradził, że do 4 nad ranem wszystko było już gotowe.