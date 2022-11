Haker, który złamał zabezpieczenia PS3, może zająć się naprawą Twittera

Co do tego, że serwis społecznościowy Twitter boryka się aktualnie z wieloma problemami po tym, jak wykupił go Elon Musk. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie zwolnił prawie 2/3 pracowników, w tym część kadry zarządzającej oraz licznych programistów – w przypadku tych ostatnich posad braki mogą z kolei poskutkować zaniedbaniem technicznym serwisu. Pozostaje więc pytanie, kto pomoże tworzyć Twittera w wersji 2.0? Elon Musk mam, po raz kolejny, dość kontrowersyjny pomysł: doświadczony haker.

Haker może zająć się naprawą Twittera

George Hotz, znany również jako geohot, to amerykański programista i zarazem security haker, który zasłynął głównie z tego, iż jako pierwszy złamał zabezpieczenia konsoli PlayStation 3 oraz simlocka w smartfonach iPhone. Jakiś czas temu Hotz zaproponował w jednym ze swoich wpisów współpracę:

Przejdę od słów do czynów. Jestem gotów na 12-tygodniowy staż w Twitterze za cenę kosztów utrzymania w San Francisco. Nie chodzi tutaj o gromadzenie kapitału w martwym świecie – chodzi o to, aby świat był żywy.

