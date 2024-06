Valorant zadebiutuje za darmo na PS5 i Xbox Series X/S. Ogłoszono start beta testów

Co istotne, wszystkie aktualizacje, w tym agenci, mapy, czy zawartość premium, a także wszystkie dodatkowe funkcje, będą trafiać do wersji pecetowej, jak i konsolowej w tym samym czasie. Riot Games chce zapewnić graczom na wszystkich platformach te same doświadczenia.

Kiedy zastanawialiśmy się, czy przenieść VALORANT na nowe platformy, wiedzieliśmy, że musimy być w stanie zaoferować te same bezkompromisowe, rywalizacyjne doświadczenia, które od lat zapewniamy graczom na PC w postaci precyzyjnej, zespołowej, taktycznej strzelanki. Stanowczo dążyliśmy do tego, by podstawowa, rywalizacyjna rozgrywka w VALORANT przebiegała na kontrolerach w jak najbardziej naturalny sposób – a jeśli nie udałoby nam się zrealizować tego założenia, byliśmy przygotowani na to, że będziemy musieli z niej zrezygnować. Mamy jednak nadzieję, że udało nam się osiągnąć obrany cel, choć ostatnie słowo w tej kwestii należy wyłącznie do naszych graczy — powiedział Arnar Gylfason, dyrektor ds. produkcji Valorant w Riot Games.

Data premiery pełnej wersji Valoranta na Xbox Series X/S i PlayStation 5 nie jest w tej chwili znana.