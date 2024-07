Skąd biorą się lagi w grach? Szybki internet pomaga je eliminować!

Zacznijmy od najważniejszego – czym w ogóle są lagi? Tak w telegraficznym skrócie – lagi w grach komputerowych to opóźnienia, które występują pomiędzy akcją gracza a reakcją gry. I teraz tak, coś jeszcze ważniejszego. Lagów nie da się wyeliminować – występują zawsze. Problemem staje się dopiero moment, kiedy są zbyt długie i zauważalne. Na potrzeby tego artykułu uproszczę to jednak do stwierdzenia, że o lagach mówimy dopiero wtedy, kiedy są widoczne i odczuwalne. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten drobny skrót myślowy.

Co to są lagi?

Dlaczego lagi są zjawiskiem niepożądanym? Psują nam doświadczenia z gry, to proste. Za długie opóźnienia sprawiają, że nasza postać porusza się nienaturalnie, a nam bardzo ciężko wejść w „rytm” gry. A w grach online dodatkowo niszczą one naszą przewagę wynikającą z refleksu.

Skąd się biorą lagi?

No dobrze, a skąd w ogóle biorą się te lagi? Teoretycznie, komputer gracza i jego oprogramowanie są głównym źródłem lagów. Niska wydajność sprzętu, np. słaby procesor, mała ilość pamięci RAM czy przestarzała karta graficzna, może sprawić, że gra będzie działać wolno i niestabilnie. Po tym jak klikniemy przycisk, nasz komputer musi kolejno przetworzyć sygnał, wprowadzić polecenie do gry a następnie wyświetlić nam efekt na monitorze. Jeśli podzespoły nie będą wydajne to napotkamy spore opóźnienie.

Co jednak, jeśli mamy dobry komputer a wciąż odczuwamy lagi w grach online? Wtedy jest to kwestia naszego połączenia internetowego. Spójrzmy przede wszystkim na ping. Mierzy on czas, jaki zajmuje pakietom danych dotarcie z komputera gracza do serwera gry i z powrotem. Wysoki ping oznacza dłuższy czas oczekiwania na reakcję serwera, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu akcji na ekranie.

Zbyt wysoki ping może teoretycznie być problemem z serwerami gry. Kiedy serwer jest przeciążony lub ma problemy techniczne, może to prowadzić do opóźnień w przetwarzaniu danych i wysyłaniu odpowiedzi do graczy. Ale to rzadki przypadek – serwery to profesjonalny sprzęt. Problem leży raczej u nas.

Jak pozbyć się lagów?

Zacznijmy od takiego ABC. Po pierwsze – cudów nie ma i czasami będziemy musieli zmienić podzespoły w naszym komputerze. Wydajny procesor, karta graficzna i pamięć RAM to taka trójca, która musi spełniać odpowiedni poziom. I naprawdę, tego oszukać niestety się nie da. Ale na potrzeby tego artykułu załóżmy, że macie nowoczesny i mocny komputer i wciąż odczuwacie lagi.

Krok drugi to podstawowa higiena komputerowa. Zainstalujmy nowe sterowniki, puśćmy skanowanie antywirusem i odkurzmy dokładnie wentylatory. A potem wyłączmy wszystkie niepotrzebne programy w tle i zobaczmy, czy pomogło? Nie pomogło? Problem leży zatem w łączu internetowym.

