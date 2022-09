Tudum: Cień i kość: Sezon 2 zaprezentowany. Teaser pokazuje pierwsze fragmenty

Cień i kość przenosi nas do rozdartego wojną świata, w którym osierocona żołnierka Alina Starkov wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, która może być kluczem do wyzwolenia jej kraju. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony Fałdy Cienia, Alina zostaje oderwana od wszystkiego, co znała, aby szkolić się w elitarnej armii magicznych żołnierzy, znanych jako Grisza. Z czasem przekonuje się, że sojusznicy i wrogowie mogą być jednym i tym samym, i że nic w tym ociekającym przepychem świecie nie jest tym, czym się z początku wydaje. Bohaterka musi zmierzyć się z niebezpiecznymi siłami, w tym z grupą charyzmatycznych przestępców, a do przetrwania potrzeba czegoś więcej niż magii.

W obsadzie znaleźli się: Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (Generał Kirigan), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Simon Sears (Ivan), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (The Apparat), Julian Kostov (Fedyor), Luke Pasqualino (David), Jasmine Blackborow (Marie), Gabrielle Brooks (Nadia).