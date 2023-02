TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 zabiera nas na przejażdżkę Hondą CBR 1000RR

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to najnowsza odsłona serii gier wyścigowych zapoczątkowanych w 2018 roku. Za przygotowanie produkcji odpowiada studio Raceward Studio, a piecze wydawniczą nad projektem sprawuje firma Nacon. Twórcy podzieli się soczystym fragmentem rozgrywki, na którym możemy podziwiać Hondę CBR 1000RR, za której sterami zasiadł John McGuinness.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 – pozycja obowiązkowa dla fanów wyścigów motocyklowych

Już niedługo TT Isle of Man - Ride on the Edge 3 po raz kolejny zabierze nas na trasę najniebezpieczniejszego, a zarazem najbardziej epickiego i spektakularnego wyścigu na świecie. Twórcy zapewniają, że opracowali niezwykle realistyczny model jazdy wspierany przez zaawansowaną fizykę, co z pewnością przypadnie do gustu fanom wyścigów motocyklowych. Deweloperzy zapewniają jednak, że nie trzeba być ekspertem, by dobrze bawić się podczas pokonywania kolejnych odcinków.



„60-kilometrowa trasa prowadzi drogami Wyspy Man, zawiera 264 zakrętów i wymaga specjalnego przygotowania motocykli. Rywalizujący w nim kierowcy często przez całe życie doskonalą umiejętności, aby osiągnąć upragniony cel, czyli triumf w Isle of Man TT” – czytamy w opisie gry na Steam.



TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 zadebiutuje na rynku w maju. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Warto pamiętać, że mamy w tym przypadku mamy do czynienia z w pełni licencjonowaną produkcją, w ramach czego otrzymujemy dostęp do całej zawartości z najnowszych zawodów TT.