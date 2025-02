Trzy gry z serii Sniper Ghost Warrior w promocyjnej cenie w GOG.com. Contrast dostępne za 6,99 zł

Subskrybenci newslettera w sklepie GOG.com właśnie otrzymali kolejny kod zniżkowy dający dostęp do nowych tytułów w promocyjnej cenie. Tym razem rabat dotyczy gier z serii Sniper Ghost Warrior w już od 6,29 złotych. Ofertą zostały objęte trzy produkcje - może je nabyć na dedykowanej temu stronie aktywując kod rabatowy.

Sniper Ghost Warrior - GOG z kolejną promocją

W zestawie udostępnionym na GOG.com znajdują się trzy produkcje z serii Sniper Ghost Warrior. Są to pierwszoosobowe strzelanki skupiające się na współczesnej roli strzelców wyborowych. Za cyklem stoi studio CI Games, znane wcześniej jako City Interactive. W ramach oferty otrzymamy możliwość zakupu Sniper Ghost Warrior 3 Gold Edition za 6,29 złotych, Sniper Ghost Warrior Contracts za 6,99 złotych oraz Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition w cenie 46 złotych. Wszystkie tytuły są dostępne na PC - oferta obowiązuje do 16 lutego do godziny 15:00.