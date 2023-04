Trzeci sezon Wiedźmina naprawi związek Geralta i Yennefer. Twórcy zmienią relację bohaterów

Już wkrótce Netflix powinien odkryć pierwsze karty dotyczące premiery trzeciego sezonu Wiedźmina, który ma zadebiutować tego lata. Wczoraj informowaliśmy, że poznaliśmy nazwisko aktora, który wcieli się w nowego antagonistę, z którym przyjdzie się zmierzyć Geraltowi. Twórcy szykują dużą zmianę w nadchodzących odcinkach względem tego, co otrzymaliśmy w pierwszych dwóch sezonach. Szczególnie drugi sezon krytykowany był przez fanów za wiele odstępstw od materiału źródłowego, w tym wątku Yennefer, która zamiast szkolić Ciri w Świątyni Melitele, to była manipulowana przez starożytną istotę Voleth Meir, która nakłaniała czarodziejkę do przehandlowania życia Ciri za odzyskanie mocy. W trzecim sezonie otrzymamy więcej relacji pomiędzy trójką bohaterów, a pozytywną zmianę zobaczymy już w pierwszych odcinkach. Uwaga na możliwe spoilery!

Trzeci sezon Wiedźmina pogłębi relacje Geralta i Yennefer

W pierwszych odcinkach trzeciego sezonu otrzymamy pomniejszy wątek poświęcony Geraltowi i Yennefer. Jak podaje Redanian Intelligence, Geralt nie będzie chętny na rozmowę z czarodziejką, która będzie wysyłać do wiedźmina listy, nazywając go „przyjacielem”. W dwóch pierwszych epizodach Geralt będzie coraz bardziej ufać Yen, aż ponownie para zacznie ze sobą rozmawiać. Cała trójka pojawi się również na festiwalu Belleteyn, która będzie kolejną okazją do naprawienia relacji między bohaterami.