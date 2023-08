Trwają prace nad nową grą z serii God of War?

Krzysztof Żołyński

Sony Santa Monica poszukuje projektanta walki z doświadczeniem i wiedzą na temat dwóch poprzednich gier z serii God of War.

Wygląda na to, że Sony Santa Monica może już pracować nad nową grą God of War. W nowym ogłoszeniu o pracę dla projektanta walki, można dopatrzeć się kilku wskazówek, które mogą sugerować, że studio przygotowuje się do powrotu do serii.

Chociaż nie ma żadnego konkretnego oświadczenia mówiącego, że projektant walki będzie pracował nad nowym God of War, to w ogłoszeniu jasno napisano, że kandydat musi mieć „wiedzę o God of War (2018) i God of War: Ragnarök (2022)”, jak również, że będzie pracować nad nowym, niezapowiedzianym tytułem. Wygląda na to, że przynajmniej pod względem walki powstaje coś podobnego do dwóch ostatnich gier i to wyjaśnia, dlaczego kandydaci potrzebują w nich doświadczenia. Powstaje nowy God of War? Recenzja God of War: Ragnarök - Ostatnie tchnienie nordyckich bogów

