God of War Ragnarok w ogniu krytyki PETA. Organizacja domaga się trybu bez przemocy wobec zwierząt

Najnowsze przygody Kratosa niedawno doczekały się aż dziesięciu nominacji do The Game Awards 2022, w tym dla najlepszej gry roku. Jednak nie wszyscy równie docenili najnowszą produkcję Sony Santa Monica, co organizatorzy nagród. PETA ponownie dała o sobie znać, tym razem nawołując Sony do stworzenia „trybu PETA” w God of War Ragnarok, który pozwalałby na zabawę bez przemocy wobec zwierząt.