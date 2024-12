Trwa starcie między Diablo 4 a PoE 2. Blizzard oferuje darmowy okres próbny

Blizzard postanowił przyciągnąć nowych graczy do Diablo 4, oferując darmowy okres próbny na Xbox, PlayStation i Battle Net. Ma onpotrwać do 3 stycznia. Nie ma nic dziwnego w tej decyzji. Promocja ta ma związek z niedawną premierą wczesnego dostępu do Path of Exile 2, głównego konkurenta Diablo 4 w dziedzinie RPG akcji. Czy Blizzard wie, że na ten moment przegrywa starcie o uwagę graczy, czy też wciąż jest pewny swego?

Rywalizacja między Diablo 4 a Path of Exile 2 to starcie dwóch gigantów gatunku RPG akcji, które przyciągają graczy różnorodnymi podejściami do mrocznej fabuły, zaawansowanej mechaniki i spektakularnych doświadczeń. Obie produkcje zdobyły wysokie noty od recenzentów. Jak potoczy się to starcie? Gracze będą mieli sporo czasu w okresie świąt, by to ocenić.

htt

Wczytywanie ramki mediów.

ps://x.com/Diablo/status/1869848495856726333?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1869848495856726333%7Ctwgr%5E82dd1e3695ed1e142f306c239401ace8cce2def5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurogamer.net%2Fdiablo-4-gets-free-trial-over-christmas-as-it-competes-with-path-of-exile-2