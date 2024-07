Gracze Apex Legends nie kupią już przepustki bojowej za walutę w grze. Zmiany w darmowej strzelance

Od 22. sezonu w Apex Legends nie zakupimy już przepustki bojowej za walutę w grze

Na oficjalnej stronie Electronic Arts pojawiły się nowe informacje związane z 22. sezonem Apex Legends. Jak się okazuje, twórcy postanowili wprowadzić zmiany w zakresie przepustki bojowej, którą do tej pory gracze mogli zakupić za walutę dostępną w grze. Od kolejnego sezonu rozgrywek ma się to jednak zmienić, co nie przypadło do gustu miłośnikom strzelanki.

Od przyszłego sezonu za przepustkę bojową nie zapłacimy już 950 monet Apex, które można było uzbierać z sezonu na sezon w ramach wcześniejszych przepustek. Pojawią się natomiast dwie opcje, po jednej na podział, złożone z 60 poziomów. Nadal będzie dostępna przepustka w wersji darmowej oraz premium, jednak w tym wszystkim najważniejsza jest nowa cena, którą przyjdzie zapłacić za drugi wariant.