Transformers 7 nie odmieni losów serii. Film miażdżony w pierwszych recenzjach

Już w najbliższy piątek do kin wejdzie długo oczekiwana siódma część serii Transformers. Film doczekał się pierwszych recenzji, które dalekie są optymizmu. Krytycy wyraźnie nie pokochali Transformers: Przebudzenie bestii i w serwisie Rotten Tomatoes produkcja co prawda ma 71% pozytywnych recenzji z do tej pory 31 opinii, ale średnia ocena to zaledwie 5,6/10. Jeszcze gorzej prezentuje się ocena w serwisie Metacritic, gdzie z 12 recenzji średnia nota wynosi tylko 46/100.

Transformers: Przebudzenie bestii – pierwsze recenzje

W pozytywnych recenzjach możemy przeczytać, że Transformers: Przebudzenie bestii to zabawny, dostarczający rozrywki letni blockbuster. Niektórzy krytycy chwalą historię, która ma być bardziej spójna i porywająca, niż poprzednie produkcje z serii od Michaela Baya. Wiele pochwał zbiera również Pete Davidson, który użycza swojego głosu Mirage, a także Anthony Ramos i Dominique Fishback w głównych rolach.

Recenzenci najbardziej narzekają na generyczność nowej części Transformersów, która pozbawiona jest serca i wyraźnie została stworzona wyłącznie dla zarobienia przez franczyzę jeszcze większych pieniędzy. Tym krytykom, którym film się nie podobał, najczęściej narzekają na historię, która ma ambicje na rozpoczęcie nowej serii i stworzenia z Transformersów uniwersum z prawdziwego zdarzenia. Niektórzy wprost nazywają fabułę nudną.

Problem są także nowi bohaterowie, którzy odstają od tych, których znamy już z poprzednich filmów. Również zbyt duża liczba postaci przeszkadza w rozwoju fabuły, a sceny akcji w żaden sposób nie zachwycają. Poniżej znajdziecie wybrane opinie recenzentów.

Najnowszy film Transformers, to naprawdę zabawny letni blockbuster, którego punktem kulminacyjnym jest Pete Davidson jako Mirage. Podkreślanie występu głosowego jako największej wartości filmu takiego jak Przebudzenie bestii może być postrzegane jako potępienie tej produkcji z lekką pochwałą jednego elementu, ale w tym przypadku tak nie jest. Zamiast tego jest to docenienie tego, jak bardzo praca Davidsona ulepsza film jako produkcję, ponieważ Przebudzenie bestii odchodzi od superpoważnego klimatu Baya na rzecz nowego, lżejszego podejścia – Consequence.

Tam, gdzie filmy Baya były niespójne, co wymagało stosów leków na migrenę, Caple Jr. faktycznie udaje się stworzyć coś elokwentnego i porywającego, w dużej mierze dzięki obecności Fishbacka i Ramosa oraz listu pożegnalnego, który jest wystarczająco dowcipny w sugestii stworzenia większego uniwersum – The Wrap.

Transformers: Przebudzenie bestii dowodzi, że seria Transformers przyspiesza we właściwym kierunku, zapewniając solidną akcję i udaną obsadę głosową – IGN.

Film jest bombastyczny, ale trzeba powiedzieć, że Transformers zostały przekształcone, jako seria. Nie są już zabawą, której musisz nienawidzić – Variety.

Reżyser Creed II, Steven Caple Jr., wnosi do serialu trochę żartobliwości i emocji, ale niestety klekocząca akcja i zarozumiały ton pozostają – Screen Daily.

Nie mogąc wznieść się ponad ten wewnętrzny konflikt, jest to film zarówno nudny, jak i jednorazowy. Chociaż stwarza okazję do tworzenia bardziej połączonych filmów franczyzowych, jest to bestia, którą należy odłożyć – Los Angeles Times.