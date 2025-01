Trackmania nie przestaje się rozwijać. Wystartowała zimowa kampania 2025

Ubisoft Nadeo pomimo upływu czasu, nadal rozwija projekt i do gry wjechała właśnie Zimowa Kampania 2025, która oferuje ogromną ilość zawartości. Gracze mogą od teraz spróbować swoich sił na 25 zupełnie nowych trasach zaprojektowanych dla samochodu Stadionowego, przemierzając malownicze zimowe krajobrazy, walcząc o medale, zdobywając trofea i wspinając się po rankingach.

Omawiana Trackmania to remake darmowej wersji gry Trackmania Nations, która swoją premierę miała w 2006 roku. Produkcja znana jest z totalnie odjechanych wyścigów o wysokim poczuciu prędkości, a także wielkiej swobody w tworzeniu własnych tras.

Dzięki aktualizacji pojawiła się nowa funkcja Weekly Shorts. Jest to idealna propozycja dla fanów szybkiej rywalizacji. Aktualnie trwa trzeci tydzień, w którym na graczy czeka 5 zupełnie nowych wyzwań stworzonych przez społeczność. Co tydzień, w niedzielę o 18:00, publikowanych jest 5 nowych tras wyzwaniowych. Trasy można przejechać solo, online lub w lokalnym multiplayerze.

Oczywiście jak zawsze istnieje pewien haczyk. Pierwsze 10 tras dostępne całkowicie za darmo, czyli idealnie, aby rozpocząć przygodę, ale dostęp do pełnej kampanii uzyskacie dopiero dzięki subskrypcji Club Access.

Zimowy update wprowadził również sekretną funkcję, która doda emocji grze. Od teraz można ukryć swoje rekordy przed innymi graczami. Aktualizacja zachęca do eksploracji, strategicznego myślenia i odkrywania rzadkich technik przejazdu. Rekordy z Weekly Shorts są ujawniane co tydzień, w niedzielę o 18:00, co dodatkowo podkręca rywalizację.

Funkcja dostępna jest również na trasach tworzonych przez graczy, dzięki czemu twórcy mogą utrzymać swoje strategie w tajemnicy, aż do momentu rozegrania wyzwań.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Zimowej Kampanii: