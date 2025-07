Toyotaro wyjaśnia co jest kanonem w całej serii Dragon Ball. Seria GT jest jednak kanoniczna?

Choć nie jest to oficjalne stanowisko Toei Animation czy Shueishy, wypowiedź Toyotaro rzuca nowe światło na kwestię tego, co można uznać za kanon w uniwersum Dragon Balla. Jego słowa promują bardziej inkluzyjne podejście, zachęcają fanów do traktowania różnych odsłon serii jako elementów jednej, spójnej całości. Toyotaro podkreślił podczas konferencji:

Nie ma potrzeby sztywno oddzielać, co jest kanoniczne, a co nie. Wszystko wnosi coś wartościowego do świata Dragon Balla.

W swojej wypowiedzi zaznaczył też, że produkcje takie jak Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes, a nawet niektóre gry wideo i spin-offy, mają swoje miejsce w tej większej opowieści. Choć nie zawsze są traktowane jako “oficjalny kanon”, wszystkie przyczyniają się do rozbudowy świata, mitologii i postaci.

Jego podejście idealnie wpisuje się w to, jak Dragon Ball przez lata operował motywami wieloświatów, alternatywnych linii czasowych i podróży w czasie. To właśnie takie elementy sprawiają, że – przynajmniej w teorii – każdy fragment tej serii może istnieć w ramach jednej, złożonej rzeczywistości. To, co kiedyś było uznawane za niekanoniczne, może dziś zostać potraktowane jako część większej układanki.

Choć ostateczna decyzja o tym, co jest kanonem, należała wyłącznie do Akiry Toriyamy, to jednak wypowiedź Toyotaro ma swoją wagę – zwłaszcza że jako autor mangi Dragon Ball Super współpracował z samym twórcą serii i kontynuuje jego dziedzictwo.