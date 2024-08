Top 10 najlepiej sprzedających się gier z serii The Legend of Zelda. Nintendo ma miliony powodów do dumy

Powstała lista Top Ten gier z serii The Legend of Zelda. Dwa pierwsze z pewnością nie są zaskoczeniem, ale ogólnie wyniki wszystkich gier oszałamiają.

Nikogo chyba nie zdziwi, że Breath of the Wild i Tears of the Kingdom dominują na dwóch pierwszych miejscach na liście. Na pierwszym miejscu znalazła się pierwsza duża gra na Switcha i jego tytuł startowy, gwarantujący nie tylko sukces, biorąc pod uwagę, jak świetna była gra, ale także długowieczność. Nie ma przecież wątpliwości, że w miarę jak na Switcha przybywało miliony graczy, wielu zdawało sobie sprawę, że ta gra jest „obowiązkowa” w całej ofercie. Z ostatnich danych wynika, że prawie 1 na 5 posiadaczy Switcha ma ten tytuł.

Kiedy dysponuje się taką franczyzą, jak The Legend of Zelda , można spać spokojnie, bo one w zasadzie sprzedają się same i z czasem zacząć bawić się w wewnętrzne zestawienia, żeby sprawdzić jak radzą sobie poszczególne tytuły. Właśnie sporządzono, według danych z ostatniego sprawozdania finansowego, listę zawierającą dziesięć najlepiej sprzedających się gier w ramach serii. I żeby było jasne, lista ta obejmuje sprzedaż na wszystkich systemach, na których znajdowały się tytuły.

Jeśli chodzi o kontynuację, to chociaż ma o 13 mln sprzedanych egzemplarzy mniej, to trzeba tutaj mówić o gigantycznym sukcesie. Przede wszystkim miała ona wielki wpływ na wzmocnienie sprzedaży konsoli Switch – media pisały nawet o „efekcie Zeldy”, a poza tym, wynik ten osiągnęła w zaledwie rok.

Patrząc dalej mamy Ocarina of Time na trzecim miejscu i to także nie jest zaskoczeniem, ponieważ ta gra uznawana jest przez wielu fanów za najbardziej kultową odsłonę serii. I przez wiele lat trzymała się na tej pozycji, a zdetronizowały ją dopiero edycje wydane na Switcha. Daje to pojęcie, jak mocny jest to tytuł.

Przeglądając dalszą część listy napotykamy niesamowity miks tytułów, które na przestrzeni lat zostały przeniesione na różne systemy, a wśród nich jest jedna gra, która doczekała się pełnego remake'u na Nintendo Switch, co zapewniło jej ogromny wzrost sprzedaży. Zestawienie zamyka pierwsza z cyklu gier The Legend of Zelda, od której wszystko się zaczęło.

Ciekawe, jak poradzi sobie nadchodząca odsłona serii. To wyjątkowa gra, jak pokazał najnowszy zwiastun, i jeśli szczęście dopisze, może znaleźć się na tej liście. Premiera The Legend of Zelda Echoes Of Wisdom już 20 września.