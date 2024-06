Tomb Raider The Last Revelation na efektownym fanowskim filmie. Angelina Jolie i Christoph Waltz włączeni do gry dzięki Unreal Engine 5

Mimo upływu lat Angelina Jolie wciąż bardzo mocno kojarzy się z rolą Lary Croft w Tomb Raiderze. Nic więc dziwnego, że fani próbują przemycać jej wizerunek także do gier.

Zamiast tego Lorenzo Dominesco korzystał z zasobów Megascan, a do stworzenia postaci artysta posłużył się narzędziem Metahuman UE5.

Efekt jest naprawdę imponujący, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że tworząc te postacie, nie użyto żadnych narzędzi sztucznej inteligencji ani DEEPFAKE do generowania zasobów, otoczenia, twarzy dwojga aktorów i dźwięku.

Tym razem powstało coś jeszcze lepszego. Artysta udostępnił nowy film, tym razem z udziałem Angeliny Jolie i Christopha Walza, bazującego na Tomb Raider 4: The Last Revelation . W rewelacyjnym zwiastunie Angelina Jolie ponownie wciela się w Larę Croft, a Christoph Walz gra Von Croya.

Film jest niedługi, ale naprawdę może pochwalić się genialnymi efektami wizualnymi i znakomicie przygotowanymi modelami postaci, które wyglądają jak prawdziwi aktorzy.

I na koniec kubełek zimnej wody. Chociaż na filmie widzicie elementy menu gry, to za tym projektem nie kryje się nic więcej. Mamy do czynienia z koncepcją, której autor nie aspiruje do tworzenia prawdziwej gry.