Tom Cruise wściekły na premierą Oppenheimera. Negocjuje przesunięcie premiery filmu

Aktor jest sfrustrowany, że Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One musi rywalizować z Oppenheimerem i Barbie.

Tego lata dojdzie do bezpośredniej rywalizacji trzech wielkich hitów od Universal Pictures, Warner Bros. Discovery i Paramount Pictures. Widzowie mogą liczyć na prawdziwą kinową ucztę, ale nie wszystkim jest w smak, że Oppenheimer, Barbie i Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One będą ze sobą rywalizowały nie tylko o uwagę i pieniądze widzów, ale również sale kinowe oferujące formaty premium. Jak podał serwis Puck, Tom Cruise miał nawet bezpośrednio dzwonić do właścicieli kin, producentów filmowych, a nawet konkurencyjnych wytwórni, aby przesunęli premiery Barbie i Oppenheimera, aby siódma część Mission: Impossible była dłużej wyświetlana m.in. w IMAX-ie. Tom Cruise sfrustrowany przejęciem sal IMAX przez Oppenheimera Już 14 lipca do kin wejdzie długo oczekiwane Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Zaledwie tydzień później swoje premiery mają Oppenheimer i Barbie. Problem w tym, że Oppenheimer od Christophera Nolana został w całości nakręcony kamerami IMAX i Universal Pictures zapewnił filmowi ekskluzywne trzytygodniowe okno wyświetlania tej produkcji w salach IMAX. Oznacza to, że siódma część Mission: Impossible wyświetlana będzie na tych salach tylko przez jeden tydzień.

To nie podoba się Tomowi Cruise’owi, który według redakcji Puck, jest sfrustrowany decyzją włodarzy Paramount Pictures, aby wypuścić film do kin w tym okresie. Aktor w ostatnich tygodniach skupił się na zabezpieczeniu jak największej liczby ekranów premium, „wściekle” pokazując film różnym wystawcom, próbując przekonać ich do zmiany planów z Oppenheimerem i Barbie. Uważa się, że Warner Bros. celowo wyznaczył premierę Barbie na ten sam dzień, co debiut nowej produkcji Christophera Nolana, aby zrobić reżyserowi na złość, po jego głośnym odejściu z wytwórni.

