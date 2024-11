Tom Cruise biegnie i biegnie w zwiastunie finalnego Mission: Impossible. To pożegnanie z rolą?

Film miał problemy realizacyjne, ale wszystko wskazuje na to, że w końcu się go doczekamy.

Paramount Pictures wrzucił do sieci zwiastun finałowej części serii Mission: Impossible. Film zatytułowany został Mission: Impossible — The Final Reckoning. Wszystko wskazuje na to, że będzie to już ostatnia misja Ethana Hunta, granego przez Toma Cruise’a. Wraz z zapowiedzią pojawiły się nowe szczegóły dotyczące tej wyczekiwanej produkcji, która, jak zawsze, obiecuje widowiskowe sceny akcji, trzymające w napięciu pościgi i ryzykowne wyczyny.

Tom Cruise w zwiastunie nowej “niemożliwej misji”

Prace nad The Final Reckoning były pełne wyzwań. Produkcja filmu trwała 18 miesięcy, a jej koszt szacowany jest na niemal 400 milionów dolarów, co może szokować. Film musiał zmierzyć się z opóźnieniami związanymi m.in. ze strajkami w Hollywood, które wstrzymały zdjęcia w lipcu 2023 roku, a kolejne przerwy nastąpiły z powodu awarii wartej 25 milionów dolarów łodzi podwodnej wykorzystywanej w scenach akcji. Zmieniono też jego tytuł bo pierwotnie nazywał się Dead Reconing Part II. Pomimo trudności film w końcu zakończył produkcję i jest gotowy na premierę.