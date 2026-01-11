To prawdopodobnie najbardziej nieudolny V, jaki kiedykolwiek przemierzał ulice Cyberpunka 2077

Choć futurystyczne RPG od polskiego studia kojarzy się z wolnością wyboru i różnorodnymi konsekwencjami, mało kto sprawdza, co stanie się wtedy, gdy niemal każda decyzja prowadzi do katastrofy. Tym tropem poszedł youtuber Big Dan Gaming, który w swojej nowej serii postanowił celowo psuć wszystko, co tylko da się zepsuć. Złe decyzje dialogowe, brak subtelności, eliminowanie niewłaściwych osób czy całkowite ignorowanie poleceń – wszystko po to, by jak najwięcej zadań trafiło do zakładki „niepowodzenie”.

Ile questów w Cyberpunk 2077 można zawalić?

Wynik tego eksperymentu jest ciekawy. Szybko okazało się, że Cyberpunk 2077 daje zaskakująco duże pole do porażek. Choć nie każdą misję da się zawalić, społeczność graczy wyliczyła, że nawet kilkadziesiąt questów może zakończyć się kompletną klapą. Szczególnie podatne na błędy są zlecenia od fixerów – zamiast ratować cele, V potrafi je wyeliminować, a kradzione pojazdy często nie dojeżdżają do mety w jednym kawałku. Reakcje zleceniodawców bywają przy tym bezlitosne, od wściekłych telefonów po otwarte groźby.