To nie koniec Attack on Titan. Fani mogą liczyć na kolejne produkcje

Choć manga Attack on Titan i jej serialowa adaptacja dobiegły końca już kilka lat temu, kultowa seria wciąż przyciąga uwagę fanów na całym świecie. Dowodem na to jest sukces kinowej premiery Attack on Titan: The Last Attack, która odbyła się w lutym tego roku w Stanach Zjednoczonych, ale również w innych krajach, w tym również w Polsce. Film, będący kompilacją dwóch ostatnich odcinków, czyli The Final Chapters Special 1 i Special 2, udowodnił, że marka wciąż ma wiele do zaoferowania. Ostatnio emocje podsyciło wydarzenie Attack on Titan – Beyond the Walls World Tour, czyli światowa trasa koncertowa celebrująca muzykę z anime. Podczas jednego z koncertów producent serii, Tetsuya Kinoshita, zasugerował, że to nie koniec Attack on Titan i przyszłość serii może być ekscytująca dla fanów.

Attack on Titan – fani mogą liczyć na kolejne produkcje z uniwersum