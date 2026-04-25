Najgorszy serial z Gwiezdnych wojen nieoczekiwanie wraca do łask widzów. Po dwóch latach od anulowania serial trafił do Top 10 na Disney+

Produkcja wróciła na listę najpopularniejszych produkcji platformy Disneya.

Choć od anulowania minęły już niemal dwa lata, Akolita niespodziewanie wrócił na listę najpopularniejszych seriali Disney+. Produkcja ze świata Gwiezdnych wojen ponownie znalazła się w zestawieniu Top 10 platformy w Stanach Zjednoczonych, zajmując dziewiąte miejsce. Akolita wróciło do Top 10 Disney+ po dwóch latach od momentu skasowania produkcji To zaskakujący powrót, zwłaszcza że serial zadebiutował w czerwcu 2024 roku i zakończył się na jednym sezonie. Historia osadzona około sto lat przed wydarzeniami z Mrocznego widma skupiała się na byłej padawance, która ponownie łączy siły ze swoim dawnym mistrzem Jedi, aby rozwikłać serię tajemniczych zbrodni. W trakcie śledztwa bohaterowie odkrywali jednak znacznie mroczniejsze zagrożenie, niż początkowo przypuszczali.

Mimo interesującego punktu wyjścia produkcja spotkała się z mieszanym odbiorem. Krytycy ocenili ją stosunkowo przychylnie, ale widzowie byli znacznie bardziej podzieleni. Ostatecznie Disney zdecydował się zakończyć projekt już w grudniu 2024 roku, tłumacząc decyzję między innymi niewystarczającą oglądalnością. To szczególnie zaskakujące, ponieważ Akolita należał jednocześnie do najchętniej oglądanych tytułów platformy w tamtym roku. Wysoki budżet, szacowany na około 230 milionów dolarów, mógł jednak sprawić, że kontynuacja bez wyraźnie rosnącej bazy fanów była dla studia zbyt ryzykowna.

Obecny powrót serialu do zestawienia popularności pozostaje zagadką. Nie wiadomo, co dokładnie wpłynęło na ponowne zainteresowanie widzów. Warto jednak wspomnieć, że obecnie emitowany jest serial Maul - Mistrz Cienia, który na Disney+ doczekał się już sześciu z dziesięciu odcinków. Warto zauważyć, że strategia Lucasfilmu uległa w ostatnim czasie zmianie. W 2024 roku na Disney+ trafiło kilka seriali z uniwersum Gwiezdnych wojen, jednak w kolejnych miesiącach liczba premier została wyraźnie ograniczona. Na ten moment zapowiedziano jedynie dwie nowe produkcje, co może sugerować bardziej ostrożne podejście do rozwijania marki na małym ekranie.

