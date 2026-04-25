Zaloguj się lub Zarejestruj

Najgorszy serial z Gwiezdnych wojen nieoczekiwanie wraca do łask widzów. Po dwóch latach od anulowania serial trafił do Top 10 na Disney+

Radosław Krajewski
2026/04/25 11:30
0
0

Produkcja wróciła na listę najpopularniejszych produkcji platformy Disneya.

Choć od anulowania minęły już niemal dwa lata, Akolita niespodziewanie wrócił na listę najpopularniejszych seriali Disney+. Produkcja ze świata Gwiezdnych wojen ponownie znalazła się w zestawieniu Top 10 platformy w Stanach Zjednoczonych, zajmując dziewiąte miejsce.

To zaskakujący powrót, zwłaszcza że serial zadebiutował w czerwcu 2024 roku i zakończył się na jednym sezonie. Historia osadzona około sto lat przed wydarzeniami z Mrocznego widma skupiała się na byłej padawance, która ponownie łączy siły ze swoim dawnym mistrzem Jedi, aby rozwikłać serię tajemniczych zbrodni. W trakcie śledztwa bohaterowie odkrywali jednak znacznie mroczniejsze zagrożenie, niż początkowo przypuszczali.

Mimo interesującego punktu wyjścia produkcja spotkała się z mieszanym odbiorem. Krytycy ocenili ją stosunkowo przychylnie, ale widzowie byli znacznie bardziej podzieleni. Ostatecznie Disney zdecydował się zakończyć projekt już w grudniu 2024 roku, tłumacząc decyzję między innymi niewystarczającą oglądalnością. To szczególnie zaskakujące, ponieważ Akolita należał jednocześnie do najchętniej oglądanych tytułów platformy w tamtym roku. Wysoki budżet, szacowany na około 230 milionów dolarów, mógł jednak sprawić, że kontynuacja bez wyraźnie rosnącej bazy fanów była dla studia zbyt ryzykowna.

GramTV przedstawia:

Obecny powrót serialu do zestawienia popularności pozostaje zagadką. Nie wiadomo, co dokładnie wpłynęło na ponowne zainteresowanie widzów. Warto jednak wspomnieć, że obecnie emitowany jest serial Maul - Mistrz Cienia, który na Disney+ doczekał się już sześciu z dziesięciu odcinków.

Warto zauważyć, że strategia Lucasfilmu uległa w ostatnim czasie zmianie. W 2024 roku na Disney+ trafiło kilka seriali z uniwersum Gwiezdnych wojen, jednak w kolejnych miesiącach liczba premier została wyraźnie ograniczona. Na ten moment zapowiedziano jedynie dwie nowe produkcje, co może sugerować bardziej ostrożne podejście do rozwijania marki na małym ekranie.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/star-wars-tv-shows/despite-being-canceled-2-years-ago-star-wars-show-the-acolyte-has-surprisingly-entered-the-disney-plus-top-10-again/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Disney
serial
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
streaming
Disney+
Gwiezdne wojny: Akolita
Akolita
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112