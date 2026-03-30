To nie Darth Vader ani Kylo Ren. Najlepsze odkupienie złoczyńcy w Star Wars ukryto w serialu z 98% na RT

Mało kto o nim pamięta, a to właśnie ta historia została oceniona wyżej niż kultowe przemiany znane z filmów.

Uniwersum Star Wars słynie z charyzmatycznych złoczyńców, których historie często kończą się odkupieniem. Najczęściej wskazuje się tu Darth Vader czy Kylo Ren, jako to najbardziej znamienite historie. Ale okazuje się, że najlepszy tego typu wątek wcale nie pochodzi z filmów. Jak przytacza ComicBook.com, zdaniem wielu fanów i krytyków, bardziej dopracowaną historię można znaleźć w animowanym serialu Star Wars: Rebelianci, który rozwija wydarzenia między filmami. Dodajmy, że ten serial z uniwersum ma 98% na Rotten Tomatoes, co świadczy o jego wysokim statusie. Star Wars: Rebelianci – to w tym serialu znajduje się najciekawszy wątek odkupienia postaci złoczyńcy Chodzi o postać Alexsandra Kallusa – oficera Imperium, czyli galaktycznej władzy znanej z twardych rządów i walki z Rebelią. Początkowo jest on jednym z głównych przeciwników bohaterów i typowym przedstawicielem „tej złej strony”. Wszystko zmienia się jednak w momencie, gdy zostaje zmuszony do współpracy ze swoim wrogiem, Zebem, by wspólnie przetrwać na niebezpiecznej, lodowej planecie.

To właśnie ten moment staje się punktem zwrotnym i początkiem większej zmiany. Kallus zaczyna dostrzegać różnicę między bezdusznym systemem Imperium a relacjami i lojalnością, które łączą członków Rebelii. Po powrocie jego podejście stopniowo się zmienia, aż w końcu decyduje się działać jako tajny informator, przyjmując kryptonim Fulcrum – używany przez szpiegów przekazujących cenne informacje rebeliantom.

W przeciwieństwie do historii Vadera czy Kylo Rena, przemiana Kallusa nie następuje w ostatniej chwili ani w jednej scenie. To proces rozłożony na wiele odcinków, dzięki czemu widz może krok po kroku obserwować jego wątpliwości i zmianę myślenia. Dzięki temu całość jest bardziej zrozumiała nawet dla osób, które wcześniej nie znały tej postaci. Co więcej, bohater musi później funkcjonować już po drugiej stronie konfliktu i mierzyć się z konsekwencjami swoich wcześniejszych decyzji. Nie jest to więc jednorazowy zwrot akcji, lecz pełnoprawna zmiana, która wpływa na dalsze wydarzenia. Właśnie dlatego wielu odbiorców uważa ten wątek za jeden z najlepiej poprowadzonych w całym Star Wars – nawet jeśli pozostaje on mniej znany niż filmowe historie.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










