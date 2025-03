To najważniejsza premiera Netflixa tego miesiąca? Oczekiwany film science fiction w nowym zwiastunie

Już za niecałe dwa tygodnie na Netflixie zadebiutuje The Electric State, czyli nowy film science fiction w reżyserii braci Russo. Jest to jedna z najdroższych produkcji platformy, która kosztowała aż 320 milionów dolarów. Z okazji zbliżającej się premiery serwis podzielił się ostatecznym zwiastunem swojego nadchodzącego blockbustera z Millie Bobby Brown i Chris Pratt w głównych rolach. Sądząc po poniższym materiale zapowiada się niezwykła przygoda dla fanów takich komediowych opowieści sci-fi. Zwiastun The Electric State zobaczycie na samym dole.

The Electric State – finałowy zwiastun i zapowiedź prequela

Najnowszy trailer to nie jedyna niespodzianka Netflixa. Platforma ogłosiła również, że krótko po premierze The Electric State otrzyma prequel. Nie będzie to jednak film, ani też serial, ale gra, która znajdzie się na platformie w ramach Netflix Games. Prequel zatytułowany The Electric State: Kid Cosmo opisywany jest jako gra przygodowo-logiczna, w której poznamy wcześniejsze losy dwójki głównych bohaterów.