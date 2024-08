To byłaby idealna Ellie? Fani chcą zmiany aktorki w The Last of Us na gwiazdę Obcy: Romulus

Coraz więcej osób uważa, że byłby to najlepszy wybór do roli Ellie w serialu The Last of Us.

Na początku sierpnia HBO zaprezentowały pierwszy materiał z drugiego sezonu The Last of Us. W serialu jedną z bohaterek zagrała Isabela Merced, która przyznała, że dla odtwórczyni roli Abby Anderson zapewniono dodatkową ochronę na planie. Aktorkę ostatnio mieliśmy okazję oglądać na ekranie w filmie Obcy: Romulus, gdzie zagrała u boku Cailee Spaeny. Młoda gwiazda znana również z Priscilli oraz Civil War, pojawiła się na świeczniku fanów The Last of Us, którzy dopiero teraz zauważyli, że aktorka idealnie pasuje do roli Ellie w serialowej ekranizacji. Widzowie zastanawiają się, dlaczego to właśnie ta Spaeny nie została wzięta pod uwagę podczas szukania odtwórczyni głównej roli w serialu.

The Last of Us – fani chcą Cailee Spaeny jako Ellie

Fani zaczęli publikować w sieci różne posty oraz grafiki, które mają udowodnić, że Cailee Spaeny pod względem urody jest bardzo podobna do Ellie z gry. Dodatkowo aktorka miała wiele wspólnych scen z Merced, która w drugim sezonie The Last of Us wciela się w Dinę. Fani gry od Naughty Dog zauważyli, że między młodymi gwiazdami jest prawdziwa chemia, która mogłaby zostać przeniesiona również do postapokaliptycznego świata The Last of Us.