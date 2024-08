Gwiazda The Last of Us otrzymała dodatkową ochronę. Obawiano się hejterów Abby

Niedawno do sieci trafił pierwszy teaser z drugiego sezonu The Last of Us. Materiał nie prezentował nowych postaci, więc wciąż nie mamy oficjalnego spojrzenia na Dinę, w którą wciela się Isabela Merced oraz Abby Anderson, którą zagrała Kaitlyn Dever. Aktorka przyjęła bardzo wymagającą, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie rolę, musząc liczyć się z atakami ze strony niektórych fanów drugiej części gry od Naughty Dog. Jeszcze przed premierą gry postać Abby wzbudzała ogromne kontrowersje i aktorka podkładająca głos tej postaci otrzymywała często wulgarne wiadomości od graczy. Ekipa serialu obawia się, że ten sam los spotka Dever, więc zapewnili jej dodatkową ochronę na planie.

The Last of Us – Kaitlyn Dever otrzymała dodatkową ochronę na planie w związku z rolą Abby

Isabela Merced podczas wywiadu w Happy Sad Confused prowadzonym przez Josha Horowitza, gdzie promowała Obcy: Romulus, przyznała, że jej koleżanka z planu The Last of Us może liczyć na ochronę na planie, aby zaradzić potencjalnym zagrożeniom.