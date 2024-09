To będzie najważniejsza premiera września na Netflix? Para Idealna w zwiastunie

Platforma szykuje prawdziwą bombę na początek września. Para idealna to nowy serial oparty na powieści autorstwa Elin Hilderbrand o tym samym tytule. Produkcja miała już swoją oficjalną premierę w miniony poniedziałek w Londynie, a jeszcze w tym tygodniu zadebiutuje na Netflixie. Para idealna to propozycja dla fanów kryminałów, co też potwierdza najnowszy zwiastun, który prezentuje bajońsko bogatych bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z oskarżeniami o morderstwo. To zdecydowanie jedna z najważniejszych premier września na platformie. Trailer serialu zobaczycie poniżej.