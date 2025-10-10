To będzie jeden z najmocniejszych filmów science fiction 2026 roku. Pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji Amazona

W końcu jakiś film, który zaprezentuje zagrożenia wynikające z powierzenia zbyt dużej władzy sztucznej inteligencji.
Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Mercy, który został pokazany publiczności podczas nowojorskiego Comic-Conu, a niedługo później trafił do sieci. W głównej roli występuje Chris Pratt, znany z takich hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Jurassic World. Produkcja traktuje o sztucznej inteligencji, która staje się sędzią i egzekutorem w jednym. Trailer filmu zobaczycie poniżej.
Mercy – zwiastun nowego filmu science fiction z Chrisem Prattem i Rebeccą Ferguson
Akcja Mercy rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Pratt gra postać detektywa Ravena, twórcy nowoczesnego systemu, który daje oskarżonym 90 minut na udowodnienie niewinności. Niespodziewanie sam staje się jego ofiarą. Bohater musi zmierzyć się z bezlitosnym, nieludzkim sędzią AI, w którego wciela się Rebecca Ferguson. Pomocy szuka u swojej partnerki, granej przez Kali Reis, z którą krok po kroku próbuje zrekonstruować wydarzenia poprzedzające tragedię.
Produkcja przyciąga uwagę nie tylko fabułą, ale i niecodziennym sposobem realizacji. Pratt zdradził, że film kręcono w niezwykle intensywnych, sześćdziesięciominutowych ujęciach przypominających strukturę spektaklu teatralnego.
Podczas zdjęć byłem dosłownie przypięty do fotela. To stworzyło autentyczne poczucie klaustrofobii, które widać na ekranie - powiedział Chris Pratt.
Reżyser Timur Bekmambetov wyjaśnił, że akcja filmu toczy się w czasie rzeczywistym, a tykający zegar ma symboliczne znaczenie:
Żyjemy w świecie, w którym sztuczna inteligencja dosłownie puka do drzwi, a my nie mamy czasu, by w pełni zrozumieć, co się dzieje. Może być naszym sprzymierzeńcem, przeciwnikiem albo dzieckiem, którym należy się zaopiekować. Ten odliczający zegar to metafora współczesności - stwierdził twórca filmu.
GramTV przedstawia:
Producent Charles Roven, laureat Oscara za Oppenheimera, podkreślił, że projekt powstał zanim temat AI zdominował rzeczywistość, ale dziś historia stała się wyjątkowo aktualna:
Kiedy dostaliśmy scenariusz, rozmowy o sztucznej inteligencji dopiero się zaczynały. Dziś firmy na całym świecie zmagają się z jej konsekwencjami. Akcja filmu dzieje się w 2029 roku, ale z każdym tygodniem ten świat staje się coraz bardziej rzeczywisty - powiedział producent.
Zdjęcia do filmu realizowano w centrum Los Angeles. Reżyser sięgnął po nowatorskie rozwiązania technologiczne: wykorzystano bodycamy, drony oraz specjalne robo-psy do rejestrowania scen zbiorowych i pościgów. Jedna z najbardziej efektownych sekwencji, czyli dynamiczny pościg ciężarówką, powstawała przez sześć dni.
Mercy zadebiutuje w kinach już 26 stycznia 2026 roku.
