To będzie jeden z najmocniejszych filmów science fiction 2026 roku. Pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji Amazona

Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Mercy, który został pokazany publiczności podczas nowojorskiego Comic-Conu, a niedługo później trafił do sieci. W głównej roli występuje Chris Pratt, znany z takich hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Jurassic World. Produkcja traktuje o sztucznej inteligencji, która staje się sędzią i egzekutorem w jednym. Trailer filmu zobaczycie poniżej.

Mercy – zwiastun nowego filmu science fiction z Chrisem Prattem i Rebeccą Ferguson

Akcja Mercy rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Pratt gra postać detektywa Ravena, twórcy nowoczesnego systemu, który daje oskarżonym 90 minut na udowodnienie niewinności. Niespodziewanie sam staje się jego ofiarą. Bohater musi zmierzyć się z bezlitosnym, nieludzkim sędzią AI, w którego wciela się Rebecca Ferguson. Pomocy szuka u swojej partnerki, granej przez Kali Reis, z którą krok po kroku próbuje zrekonstruować wydarzenia poprzedzające tragedię.