Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie jeden z najmocniejszych filmów science fiction 2026 roku. Pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji Amazona

Radosław Krajewski
2025/10/10 15:00
0
0

W końcu jakiś film, który zaprezentuje zagrożenia wynikające z powierzenia zbyt dużej władzy sztucznej inteligencji.

Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Mercy, który został pokazany publiczności podczas nowojorskiego Comic-Conu, a niedługo później trafił do sieci. W głównej roli występuje Chris Pratt, znany z takich hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Jurassic World. Produkcja traktuje o sztucznej inteligencji, która staje się sędzią i egzekutorem w jednym. Trailer filmu zobaczycie poniżej.

Mercy
Mercy

Mercy – zwiastun nowego filmu science fiction z Chrisem Prattem i Rebeccą Ferguson

Akcja Mercy rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Pratt gra postać detektywa Ravena, twórcy nowoczesnego systemu, który daje oskarżonym 90 minut na udowodnienie niewinności. Niespodziewanie sam staje się jego ofiarą. Bohater musi zmierzyć się z bezlitosnym, nieludzkim sędzią AI, w którego wciela się Rebecca Ferguson. Pomocy szuka u swojej partnerki, granej przez Kali Reis, z którą krok po kroku próbuje zrekonstruować wydarzenia poprzedzające tragedię.

Produkcja przyciąga uwagę nie tylko fabułą, ale i niecodziennym sposobem realizacji. Pratt zdradził, że film kręcono w niezwykle intensywnych, sześćdziesięciominutowych ujęciach przypominających strukturę spektaklu teatralnego.

Podczas zdjęć byłem dosłownie przypięty do fotela. To stworzyło autentyczne poczucie klaustrofobii, które widać na ekranie - powiedział Chris Pratt.

Reżyser Timur Bekmambetov wyjaśnił, że akcja filmu toczy się w czasie rzeczywistym, a tykający zegar ma symboliczne znaczenie:

Żyjemy w świecie, w którym sztuczna inteligencja dosłownie puka do drzwi, a my nie mamy czasu, by w pełni zrozumieć, co się dzieje. Może być naszym sprzymierzeńcem, przeciwnikiem albo dzieckiem, którym należy się zaopiekować. Ten odliczający zegar to metafora współczesności - stwierdził twórca filmu.

GramTV przedstawia:

Producent Charles Roven, laureat Oscara za Oppenheimera, podkreślił, że projekt powstał zanim temat AI zdominował rzeczywistość, ale dziś historia stała się wyjątkowo aktualna:

Kiedy dostaliśmy scenariusz, rozmowy o sztucznej inteligencji dopiero się zaczynały. Dziś firmy na całym świecie zmagają się z jej konsekwencjami. Akcja filmu dzieje się w 2029 roku, ale z każdym tygodniem ten świat staje się coraz bardziej rzeczywisty - powiedział producent.

Zdjęcia do filmu realizowano w centrum Los Angeles. Reżyser sięgnął po nowatorskie rozwiązania technologiczne: wykorzystano bodycamy, drony oraz specjalne robo-psy do rejestrowania scen zbiorowych i pościgów. Jedna z najbardziej efektownych sekwencji, czyli dynamiczny pościg ciężarówką, powstawała przez sześć dni.

Mercy zadebiutuje w kinach już 26 stycznia 2026 roku.

Mercy
Mercy
Źródło:https://deadline.com/2025/10/chris-pratt-mercy-trailer-ai-nycc-1236574928/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
Amazon
science fiction
chris pratt
Mercy
plakat
Rebecca Ferguson
sci-fi
Amazon MGM Studios
Timur Bekmambetov
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112