TMNT: The Last Ronin zagrożone? Zwolniono 50% studia odpowiedzialnego za grę

Pod koniec marca 2023 roku doczekaliśmy się zapowiedzi TMNT: The Last Ronin, czyli nowej gry akcji na podstawie popularnego komiksu autorstwa Eastmana, Waltza, Bishopa, Delgado i braci Escorza. Zgodnie z przekazanymi informacjami za produkcję odpowiada Black Forest Games. Okazuje się jednak, że dalszy rozwój tytułu może być mocno utrudniony. Ze wspomnianego studia zwolniono bowiem 50% deweloperów.

Zwolnienia w studiu odpowiedzialnym za TMNT: The Last Ronin. Z zespołem pożegnało się 50% deweloperów

Jak informuje redakcja Kotaku, Black Forest Games to kolejne studio, które zostało dotknięte przez zapowiedzianą w czerwcu 2023 roku restrukturyzację Embracer Group. Jak wspomnieliśmy wyżej, z zespołu odpowiedzialnego za TMNT: The Last Ronin zwolniono około 50% deweloperów. Według danych z zeszłego roku studio zatrudniało około 110 pracowników.