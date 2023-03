Żółwie Ninja i God of War w jednym. Oficjalna zapowiedź TMNT: The Last Ronin

W wywiadzie udzielonym serwisowi Polygon gra została porównana przez Rosena do God of War od Sony. Mężczyzna zapewnił też, że tytuł przedstawi autentyczne wydarzenia ze wspomnianego komiksu The Last Ronin.

Dowiedzieliśmy się, że będzie to trzecioosobowa gra akcji nastawiona na fabułę, w której przejmiemy kontrolę tylko nad jednym żółwiem, który używa broni wszystkich czterech bohaterów, co jest związane bezpośrednio z komiksem. Ma to być także ambitna gra AAA. Na ten moment nie wiemy jednak, jakie studio zajmie się przygotowaniem adaptacji.