TMNT: The Last Ronin to gra inspirowana God of War. Zobacz klimatyczny zwiastun

Dopiero co w kinach mogliśmy oglądać nowy animowany film z Wojowniczymi Żółwiami Ninja, a THQ Nordic właśnie oficjalnie zapowiedziało nową grę z serii. TMNT: The Last Ronin to growa ekranizacja popularnego komiksu autorstwa Eastmana, Waltza, Bishopa, Delgado i braci Escorza, który pojawił się na rynku w 2020 roku.

TMNT: The Last Ronin - pierwsza zapowiedź nowej gry ze świata Wojowniczych Żółwi Ninja

W grze pokierujemy tytułowym Ostatnim Roninem – ocalały Żółwiem, który wyrusza na pozornie beznadziejną misję w poszukiwaniu sprawiedliwości dla swojej rodziny, którą stracił. Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż Ronin musi przemierzać niebezpieczne ulice spustoszonego wojną Nowego Jorku.