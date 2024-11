This War of Mine otrzyma charytatywne DLC. 11 bit studios obchodzi 10. rocznicę gry

Pod koniec ubiegłego miesiąca This War of Mine zostało wyróżnione w konkursie Code the Rights. Jest to nagroda przyznawana przez Amnesty International. Tymczasem produkcja 11 bit studios obchodzi 10. urodziny, a deweloperzy zapowiedzieli z tej okazji charytatywne DLC Forget Celebrations.

This War of Mine z nowym dodatkiem. Forget Celebrations to charytatywne DLC

W mediach społecznościowych ukazał się nowy wpis od 11 bit studios. Deweloperzy przypomnieli o 10. urodzinach gry This War of Mine. Jednak poza postem upamiętniającym rocznicę, pojawiły się również wieści związane z nowym DLC do gry.