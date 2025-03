This War of Mine: Complete Edition za 8,51 zł w sklepie Fanatical. Polski tytuł dostępny na wyprzedaży

Sklep Fanatical przygotował dla użytkowników nową wyprzedaż o nazwie Star Deal. W ramach promocji przez ograniczony czas możemy kupić This War of Mine: Complete Edition w o wiele niższej cenie niż standardowa. Jest to wersja polskiej gry przygodowej zawierająca “podstawkę”, a także dodatkową zawartość udostępnioną przez deweloperów.

This War of Mine: Complete Edition na przecenie w Fanatical

Pod podanym linkiem możemy nabyć This War of Mine: Complete Edition w wersji na PC za jedyne 8,51 zł. Zestaw zawiera This War of Mine Anniversary Edition, dodatek o tytule The Little Ones oraz trzy epizody This War of Mine Stories: Season Pass: The Father’s Promise, The Last Broadcast oraz Fading Embers. Oferta na tytuł od 11 bit studios obowiązuje do 4 marca do godziny 17:00.