The Witcher: No Man’s Land oficjalnie zapowiedziane. Nadchodzi nowa gra z Wiedźminem

Fani gier bitewnych otrzymają kolejny dobry powód, aby wrócić do świata Wiedźmina.

Fani Wiedźmina w najbliższych latach zdecydowanie nie powinni narzekać na nudę. CD Projekt Red pracuje nad Wiedźminem 4, Geralt powróci jeszcze w rozszerzeniu Pieśni Przeszłości do Wiedźmina 3: Dziki Gon, a trwają również prace nad remake’iem pierwszej części. Do tej listy można teraz dopisać kolejny projekt, choć tym razem nie chodzi o grę wideo, lecz o bitewniaka z miniaturowymi figurkami. The Witcher: No Man’s Land – ogłoszono nową grę stołową z uniwersum Wiedźmina Monster Fight Club zapowiedziało The Witcher: No Man’s Land, czyli nową grę figurkową osadzoną w świecie Wiedźmina. Studio ma już doświadczenie z licencjonowanymi projektami, gdyż wcześniej odpowiadało między innymi za Cyberpunk: Combat Zone oraz Borderlands: Mister Torgue’s Arena. Tym razem twórcy sięgają po Kontynent, potwory, wiedźminów oraz drużyny, które gracze będą mogli prowadzić w dynamicznych starciach.

The Witcher: No Man’s Land wykorzysta system [RE]action, znany z Cyberpunk: Combat Zone. Jego głównym założeniem jest odejście od klasycznego podziału na rundy i fazy, co ma nadać potyczkom większe tempo oraz bardziej reaktywny charakter. W praktyce oznacza to, że starcia mają przypominać serię szybkich decyzji, w których każda akcja może natychmiast zmienić sytuację na planszy. Podstawowy zestaw startowy przygotowano z myślą o dwóch graczach. W pudełku znajdą się dwie gotowe bandy figurek w skali 32 mm, a także dwa potwory, czyli gryf oraz strzyga. Obie bestie są dobrze znane fanom uniwersum. Gryf przywodzi na myśl jedno z pierwszych większych polowań z Wiedźmina 3, natomiast strzyga należy do najbardziej ikonicznych stworzeń z wiedźmińskich opowieści. Na start ujawniono dwie drużyny. Pierwszą poprowadzi Geralt z Rivii, który stanie na czele grupy próbującej ochronić niewielką osadę przed bandytami oraz potworami. W jego drużyny znajdą się kowal, rolnik, czarodziejka oraz chirurg. Taki skład sugeruje bardziej defensywny styl gry, oparty na przetrwaniu, wspieraniu sojuszników i radzeniu sobie z zagrożeniami, które spadają na lokalną społeczność.

GramTV przedstawia:

Drugą ujawnioną ekipą dowodzi Letho z Gulety. W tym przypadku mówimy już o ekipie zawodowców, dla których najważniejsze jest wykonanie zlecenia i odebranie zapłaty. U boku Letho pojawią się Gruff Captain, Dutiful Soldier, Astute Crossbowman oraz Authoritative Priest. Każdy z członków bandy ma oferować własne możliwości, co powinno pozwolić na bardziej agresywne i bezpośrednie podejście do scenariuszy. Twórcy podkreślają również, że gracze nie będą skazani wyłącznie na gotowe konfiguracje. The Witcher: No Man’s Land pozwoli korzystać z przygotowanych wcześniej drużyn, ale umożliwi też tworzenie własnych składów z ulubionymi postaciami. Dzięki temu fani będą mogli eksperymentować z drużynami i budować zestawy dopasowane do własnego stylu rozgrywki. Starter ma zawierać wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia zabawy. Oprócz dwóch band i dwóch dodatkowych figurek potworów w pudełku znajdą się mata do gry, elementy terenu, karty, żetony, kości oraz podręcznik z zasadami. Pełna karta produktu i szczegółowy opis mechanik nie zostały jeszcze szeroko zaprezentowane, ale zapowiedź jasno sugeruje, że Monster Fight Club chce przygotować kompletny punkt wejścia dla nowych graczy. Obecnie nie ujawniono pełnej listy przyszłych dodatków, jednak w planach mają znajdować się kolejne znane twarze z wiedźmińskiego uniwersum. Wśród wymienianych postaci pojawiają się Yennefer, Triss oraz Jaskier, co może oznaczać, że z czasem gra otrzyma kolejne bandy, bohaterów i warianty scenariuszy. The Witcher: No Man’s Land ma zadebiutować jesienią tego roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.