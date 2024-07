The Walking Dead: Dead City powraca. Zwiastun 2. sezonu serialu z Neganem i Maggie

Spin-off The Walking Dead doczekał się drugiego sezonu, który zadebiutuje już w przyszłym roku. Stacja AMC podzieliła się pierwszym zwiastunem nowych odcinków.

Spin-offy The Walking Dead z postaciami znanymi z głównego serialu okazały się niemałym sukcesem i stacja AMC przedłużyła niektóre z nich na kolejne sezony. Podczas San Diego Comic-Con nie zabrakło panelu poświęconemu nowościom z serii, w tym kolejnych szczegółów drugiego sezonu The Walking Dead: Dead City. Przypomnijmy, że jest to produkcja, która opowiada dalszą historię Negana, w którego wciela się Jeffrey Dean Morgan oraz Maggie, którą gra Lauren Cohan. W przyszłym roku serial będzie miał premierę drugiego sezonu, a już teraz nowe odcinki doczekały się pierwszego zwiastuna, który zobaczycie poniżej.

The Walking Dead: Dead City – pierwszy zwiastun 2. sezonu i nowe nazwiska w obsadzie

AMC potwierdziło również nowych aktorów, którzy pojawią się w drugim sezonie. W nowych epizodach zobaczymy Keira Gilchrista jako Bencjamina Pierce’a, Daschę Polanco w roli major Lucię Narvaez, Jake’a Weary’ego w roli Christosa oraz Pooya Mohseni, która zagra Roksanę.